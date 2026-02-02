Ruba una pistola e spara alla polizia chi è il 30enne cinese in coma | era scomparso

Un uomo cinese di 30 anni si trova in coma all’ospedale Niguarda di Milano. Era scomparso e domenica pomeriggio ha rubato una pistola a una guardia giurata, poi ha aperto il fuoco contro gli agenti. La sparatoria ha lasciato il 30enne in condizioni gravissime. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a reagire in quel modo.

La ricostruzione della sparatoria in piazza Mistral e l'aggressione, il giorno prima, a un altro vigilante per cui aveva rimediato una denuncia. L'uomo, irregolare in Italia, risulta fosse "scomparso" da giorni. L'appello della famiglia È ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano W.L., l'uomo di trent'anni, cittadino cinese, che domenica pomeriggio ha aperto il fuoco, sparando contro la polizia dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, a bastonate, mentre l'uomo stava camminando per andare a lavoro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Polizia

Un uomo di 30 anni cinese è stato colpito e si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Un altro episodio di violenza a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Ruba la pistola a un vigilante, poi sparatoria con la polizia. È gravissimo, problemi psicologici; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo; Ruba una pistola e fa fuoco, la polizia risponde: uomo gravissimo dopo la sparatoria a Rogoredo; Milano, ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante: la polizia risponde e lo ferisce. È gravissimo.

Sparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vitaHa colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della polizia che lo ha intercettato per ... ilmattino.it

Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimoLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo ... tg24.sky.it

Il Giornale. . Oltre 100 agenti feriti negli scontri di Torino a fronte di 3 arresti e la sinistra prende posizioni diverse; cinese ruba pistola a una guardia di sicurezza e spara ai poliziotti: è gravissimo; i grillini cercano casa da Vannacci - facebook.com facebook

L'uomo che a Milano ha rubato una pistola e ingaggiato uno scontro a fuoco con la polizia è ora gravissimo al Niguarda. Dai social emerge un drammatico appello della famiglia: "Si è perso, ha problemi psichici, aiutatelo" x.com