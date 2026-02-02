Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Lei sbotta | Abbiamo avuto dei problemi ma…

Rosa Perrotta smentisce le voci di crisi con Pietro Tartaglione. L’influencer ha pubblicato un messaggio sui social in cui spiega di aver avuto qualche problema, ma di stare bene. Le voci di una crisi tra i due erano circolate già altre volte, ma questa volta Rosa ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Rosa Perrotta smentisce la crisi con Pietro Tartaglione, lo sfogo social dell’influencer. Non è la prima volta che circolano voci in merito ad una presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata anni fa a Uomini e Donne. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione (Foto Ig @rosaperrotta) Dopo il dating show tanti sono stati i loro progetti di coppia, dal loro amore sono nati anche due figli e sono molto felici insieme. Come succede ad ogni coppia anche loro negli anni hanno affrontato alti e bassi, ma non si sono mai separati. Nelle scorse ore lei è sbottata sui social per fare chiarezza in merito al suo rapporto con l’ex corteggiatore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Rosa Perrotta, nota ex tronista di Uomini e Donne, torna a essere al centro dell’attenzione sui social.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati a parlare pubblicamente delle voci di crisi che circolano da settimane.

Ethan versione mamma con Achille #pietrotartaglione #rosaperrotta

La replica di Rosa Perrotta alle voci di crisi con Pietro TartaglioneRosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi per davvero? A parlare è lei. L’ex amato volto di Uomini e Donne ha voluto replicare alle voci svelando come stanno davvero le cose tra loro. novella2000.it

Uomini e Donne: c’è crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione?Negli ultimi giorni è tornata alla ribalta una vecchia domanda che sembra ciclicamente riemergere sui social: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in ... ilsipontino.net

Sempre lo stesso uomo, sempre la stessa donna. Coppia stabile. ” Rosa Perrotta ha voluto mettere fine alle continue voci su una presunta crisi con Pietro Tartaglione, diventate ormai una sorta di routine nel mondo del gossip. Ogni tanto, qualcuno torna a parl - facebook.com facebook