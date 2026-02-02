Ronaldo clamoroso in Arabia | si rifiuta di giocare e protesta con il Pif

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo per la partita dell'Al Nassr contro l'Al Riyadh. Il portoghese ha rifiutato di giocare, protestando con il club saudita e saltando la sfida valida per la 20esima giornata della Saudi Pro League. La sua assenza ha sorpreso i tifosi e alimentato le voci di un possibile attrito con la società.

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo 'sciopera' in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Al Nassr per la partita di oggi, lunedì 2 febbraio, contro l'Al Riyadh, valida per la 20esima giornata della Saudi Pro Leadue, il campionato arabo. Alla base della decisione dell'allenatore Jorge Jesus però non ci sarebbero problemi.

