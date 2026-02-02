Romano conferma | Domani il Crystal Palace deciderà se operare o meno Mateta

Fabrizio Romano conferma che domani il Crystal Palace deciderà se operare o meno Mateta. L’attaccante francese sta seguendo gli ultimi controlli e la decisione finale arriverà nelle prossime ore. La squadra aspetta con ansia, perché l’eventuale intervento potrebbe influenzare il suo ruolino di questione. La situazione resta in bilico, e il club spera di poter contare su di lui per le prossime partite.

"Dopo la prima parte delle visite mediche, il Milan si è reso conto che ci sono delle situazione intorno al ginocchio di Mateta. Non c'erano garanzie, anche in vista del futuro. Dopo una seconda parte di visite effettuate oggi, il Milan ha deciso di non procedere". Queste la parole di Matteo Moretto. Il giornalista ha spiegato il perché l'operazione tra il Milan e il Crystal Palace per Mateta non è andata in porto. Proprio i dubbi sul ginocchio hanno fermato una potenziale operazione da circa 35 milioni di euro e un possibile attaccante top per Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

