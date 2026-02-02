Roman Polanski | un film racconterà la storia di Samantha Geimer violentata dal regista quando era minorenne

Roman Polanski tornerà sul grande schermo, ma questa volta per raccontare la storia di Samantha Geimer, la donna che all’epoca aveva 13 anni quando il regista la violentò. La sua autobiografia servirà da base a un nuovo film, che ripercorrerà quegli eventi drammatici. La notizia ha fatto subito discutere, tra chi chiede rispetto per la vittima e chi si interroga su come affrontare un tema così delicato.

L'autobiografia della donna, che aveva solo 13 anni quando ha avuto un rapporto sessuale con Polanski, sarà alla base di un nuovo lungometraggio. Un nuovo progetto cinematografico riporterà al centro dell'attenzione la complessa situazione di Roman Polanski. The Girl, infatti, porterà sul grande schermo la storia di Samantha Geimer che, a soli tredici anni, ha incontrato il regista ed è stata vittima di violenza sessuale. Chi è coinvolto nel film The Girl Alla regia del progetto, ispirato al libro The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski, ci sarà Marina Ziolkowski, che firmerà anche la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

