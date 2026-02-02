Roma-Zirkzee ritorno di fiamma nelle ultime ore di mercato | CM

La Roma ha fatto di tutto negli ultimi giorni di mercato per portare Joshua Zirkzee in giallorosso. La società ha resistito fino all’ultimo, cercando di convincere l’olandese a trasferirsi a Roma e aiutando Gasperini a rinforzare l’attacco. Alla fine, però, la trattativa non si è concretizzata e il giocatore resta fuori dalla capitale.

La Roma non ha mai abbandonato la pista che porta a Joshua Zirkzee e ha provato a percorrerla fino all’ultimo per cercare di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini il centravanti olandese tanto desiderato. La Roma piomba su Zirkzee (Ansa Foto) – calciomercato.it Evan Ferguson non ha mai convinto a pieno la Roma in questa prima parte di stagione e la Roma ha aperto all’addio immediato del calciatore, ancora di proprietà del Brighton. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, nell’ipotesi in cui si fosse risolto anticipatamente il prestito della punta irlandese, la Roma avrebbe preso in considerazione un nuovo assalto a Zirkzee, nonostante la decisione della punta di restare al Manchester United fino alla fine della stagione in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

