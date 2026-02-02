Roma Zaragoza a Fiumicino | inizia l’avventura giallorossa

2 feb 2026

Questa mattina Bryan Zaragoza è arrivato all’aeroporto di Fiumicino. L’esterno spagnolo ha lasciato l’aereo e si è diretto subito verso la firma con la Roma. Ora si aspetta solo l’annuncio ufficiale.

È iniziata ufficialmente l’avventura giallorossa di Bryan Zaragoza. Poche ore fa l’esterno spagnolo è atterrato a Fiumicino, primo passo concreto verso la firma con la Roma. Zaragoza arriva dal Bayern Monaco con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato. L’accordo prevede un indennizzo al Celta Vigo per l’interruzione anticipata del prestito in corso. Il riscatto potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni legate alla qualificazione in Champions League e al numero di presenze. Nelle prossime ore sono in programma le visite mediche, passaggio che aprirà alla firma del contratto e all’ufficialità.🔗 Leggi su Sololaroma.itImmagine generica

