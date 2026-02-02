Wesley si presenta prima del calcio d’inizio e parla con i giornalisti. Il laterale giallorosso spiega di star facendo fatica ad adattarsi alla posizione a sinistra, ma dice che Gasperini crede in lui e questo lo aiuta a tenere alta la concentrazione. Durante il riscaldamento, Wesley si è fermato a parlare con i cronisti, chiarendo il suo stato di forma e la fiducia che l’allenatore gli dà in questa fase.

Nel riscaldamento pre-partita il laterale giallorosso prende la parola e chiarisce il suo momento alla Roma, tra adattamento tattico e fiducia dell’allenatore. Ai microfoni di DAZN, Wesley racconta il lavoro quotidiano con Gian Piero Gasperini: «È la prima volta che gioco a sinistra, la mia fascia naturale è l’altra. Però mi sto trovando bene. Gasperini è un allenatore che mi ha voluto, che crede in me e nel mio potenziale. In allenamento mi spiega cosa fare, io sono a disposizione della squadra». L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Wesley prima del via: «Mi sto adattando a sinistra, Gasperini crede in me»

Dopo la sua recente prestazione con l'Udinese, Miller ha dichiarato che con il trascorrere del tempo si sta adattando meglio alla squadra e alle strategie di gioco.

Domani si disputa l'incontro tra Atalanta e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A.

