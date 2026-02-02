Roma tutto fatto per Bryan Zaragoza | visite mediche e firma imminenti

Bryan Zaragoza è arrivato a Roma e si prepara a sostenere le visite mediche. L’esterno offensivo spagnolo sta per firmare con la Roma, che sta concludendo l’operazione con il Bayern Monaco. La firma dovrebbe arrivare a breve, e tutto sembra ormai fatto.

Bryan Zaragoza è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. L'esterno offensivo spagnolo è arrivato in città nelle ultime ore e si prepara a sostenere le visite mediche prima della firma che chiuderà l'operazione con il Bayern Monaco. L'accordo è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni sportive legate alla qualificazione in Champions League e al numero di presenze stagionali. Nell'intesa rientra anche un indennizzo al Celta Vigo per la risoluzione anticipata del prestito in corso. Classe 2001, nato a Malaga, Bryan Zaragoza rappresenta un innesto mirato e funzionale al progetto tecnico giallorosso.

