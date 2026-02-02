Roma | tubatura rotta su Prenestina chiuse 20 scuole nel Municipio V

Questa mattina, a causa di una tubatura rotta lungo la Prenestina, venti scuole nel Municipio V di Roma hanno dovuto chiudere. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per motivi di sicurezza, creando disagi tra studenti e genitori. La strada rimane chiusa e i lavori di riparazione sono ancora in corso. Nessun ferito, ma le scuole resteranno chiuse fino a nuovo avviso.

Sono circa venti le scuole che sono state costrette a chiudere nel territorio del Municipio V di Roma, a causa della rottura di una tubatura situata lungo la Prenestina. Questo incidente ha provocato un significativo allagamento, compromettendo non solo l’erogazione di acqua potabile, ma anche bloccando le forniture idriche in diverse abitazioni, negozi e strutture pubbliche. Elenco delle scuole chiuse. Le scuole dell’infanzia che hanno dovuto interrompere le attività sono le seguenti: Birago, Deledda, Giulio Cesare, I bambini nel mondo, L’albero dei bambini, L’ape birichina, Romiti, Marcucci, Pisacane, Toti e Trilussa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina a Roma, poco dopo le 5.

Questa mattina, a Roma est, una tubatura si è rotta causando un grande allagamento lungo via Prenestina.

