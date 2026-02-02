La trattativa tra la Roma e Tsimikas si è conclusa senza sorprese. Il terzino greco resterà in giallorosso fino alla fine della stagione, anche se nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno al Liverpool. Per ora, niente rinvii o cambi di programma, e il giocatore continuerà a indossare la maglia romanista.

Nessuna rottura in vista tra la Roma e Konstantinos Tsimikas. Nelle ultime ore si è raffreddata l’ipotesi di un rientro anticipato al Liverpool: il terzino sinistro greco, che era finito nel radar di più club, resterà in giallorosso fino al termine della stagione salvo colpi di scena. Il quadro si è chiarito dopo i contatti esplorativi e gli interessamenti esterni, tra cui quello del Be?ikta?. Ma la pista non ha trovato sbocchi operativi e, allo stato attuale, non sono previste modifiche all’accordo in essere con il Liverpool. Per Konstantinos Tsimikas il presente resta dunque la Roma e il progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini, che continuerà a contare sull’esterno fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Tsimikas resta: rientro al Liverpool congelato

Kostas Tsimikas potrebbe tornare al Liverpool, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra.

Kostas Tsimikas si avvia a lasciare la Roma, con il ritorno previsto al Liverpool.

