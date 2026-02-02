Mile Svilar torna titolare tra i pali della Roma contro l’Udinese. Dopo il turno di riposo in Europa, il portiere riprende il suo posto e torna a giocare fin dall’inizio, lasciando alle spalle la parentesi di novanta minuti davanti alla porta.

Mile Svilar riprende il suo posto tra i pali. Dopo la parentesi europea durata novanta minuti, il portiere giallorosso tornerà titolare nella sfida contro l’Udinese, archiviando senza strascichi il turno di riposo che aveva interrotto una lunga striscia personale. La gara di Europa League aveva segnato lo stop a 55 presenze consecutive dal primo minuto per Mile Svilar, con Pierluigi Gollini schierato tra i pali. Una scelta programmata, maturata nell’ultima gara del girone europeo, senza ripercussioni sulle gerarchie. Il presente e il futuro immediato parlano chiaro: contro l’Udinese toccherà di nuovo a Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Svilar riprende il posto: titolare contro l’Udinese

Buongiorno torna titolare contro il Verona, dopo aver perso il posto in seguito alla partita con l'Udinese.

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica.

