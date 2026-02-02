Roma Smeriglio | su siti e musei cambio passo restaurati e gratuiti per residenti

A Roma, il restyling dei siti storici accelera. Fontana di Trevi e altri 113 monumenti sono stati restaurati e ora sono accessibili gratuitamente ai residenti. Il sindaco Gualtieri ha deciso di mettere in primo piano la cura del patrimonio, investendo 130 milioni di euro con i fondi del Pnrr. Ora, chi vive in città può godersi di più i tesori che la rendono unica.

A Fontana di Trevi si assiste a un significativo cambio di marcia. Con il coordinamento del sindaco Roberto Gualtieri, sono stati restaurati 113 siti monumentali e archeologici, grazie a un investimento di 130 milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr. Tuttavia, è emerso il problema della manutenzione di questa bellezza ritrovata. Il Sopralluogo alla Fontana di Trevi. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dall'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, durante un sopralluogo alla Fontana di Trevi, in coincidenza con il primo giorno di attivazione del biglietto d'ingresso.

