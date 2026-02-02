Roma Laboratorio Futuro | Arte Scienza e AI con EAR

Roma si prepara a ospitare una settimana intensa dedicata all’arte, alla scienza e all’intelligenza artificiale. Tra mostre immersive e convegni, l’evento coinvolge ricercatori, artisti e appassionati in una serie di incontri che vogliono mettere in luce le nuove frontiere della ricerca artistica. La città si anima con eventi diffusi che puntano a unire mondi diversi e a stimolare il confronto su temi contemporanei.

Cosa: Una settimana di eventi diffusi, mostre immersive e convegni dedicati alla ricerca artistica (EAR – Enacting Artistic Research).. Dove e Quando: Roma (Ara Pacis, Accademia di Belle Arti, Musei Capitolini, Santa Cecilia), dal 16 al 21 febbraio 2026.. Perché: Per scoprire come l'intelligenza artificiale e la diagnostica scientifica stanno riscrivendo la storia dell'arte, da Tiziano al Barocco.. Roma si appresta a cambiare volto per una settimana, svestendo i panni di custode statico della storia per indossare quelli di laboratorio pulsante del futuro. Dal 16 al 21 febbraio 2026, la Capitale ospita EAR – Enacting Artistic Research, un progetto ambizioso che trasforma la città in un hub internazionale dove arte, scienza e tecnologia dialogano senza barriere.

Questa settimana si apre il nuovo laboratorio di oreficeria al “Vasari” di Arezzo.

A Roma, questo penultimo fine settimana di gennaio propone un calendario di eventi dedicati alla cultura, tra scienza, musica e arte.

