Roma la Fontana di Trevi a pagamento da oggi 2 febbraio | costo dei biglietti e come acquistarli

Da oggi, 2 febbraio 2026, entra in vigore una novità a Roma: per visitare l’interno della Fontana di Trevi bisogna pagare. La decisione ha sorpreso molti turisti e residenti, che fino a ieri potevano ammirarla liberamente. Ora, per entrare nel perimetro interno, bisognerà acquistare un biglietto, anche se ancora non sono stati resi noti i prezzi ufficiali. La misura mira a ridurre il sovraffollamento e a tutelare il monumento, ma ha già sollevato polemiche e dubbi. Chi

A partire da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, l'accesso al perimetro interno della Fontana di Trevi sarà a pagamento. Gli orari, i prezzi dei biglietti e come acquistarli.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Fontana Trevi Fontana di Trevi a pagamento dal primo febbraio 2026, ora è ufficiale: costo del biglietto e orari Roma, la Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti a partire dal prossimo febbraio A partire da febbraio, l'accesso alla Fontana di Trevi sarà soggetto a pagamento per i turisti non residenti a Roma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fontana Trevi Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Roma, Fontana di Trevi a pagamento da domani 2 febbraio: biglietti da 2 euro per i turisti; Illuminazione della fontana di Trevi in occasione del 70° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO ROMA - PARIGI; Fontana di Trevi, dal 2 febbraio si paga l'ingresso: ecco cosa cambia. Roma, cambia l’accesso alla Fontana di Trevi: ecco chi paga e chi noDal 2 febbraio si entra con biglietto da 2 euro nella zona più vicina al monumento. L’ingresso resta gratuito per i residenti ... rainews.it Fontana di Trevi, da oggi arriva il biglietto a pagamento: ecco le fasce orarie, il prezzo e chi non dovrà pagareNovità storica a Roma, in uno dei punti storici della Capitale. È la Fontana di Trevi, che da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, non sarà più visibile gratuitamente, come ... msn.com Roma, dal 2 febbraio cambia l’accesso alla fontana di Trevi: chi paga e chi entra gratis Dal 2 febbraio 2026 cambia l’accesso alla Fontana di Trevi, uno dei simboli più riconoscibili di Roma. Ci saranno i tornelli. L’amministrazione capitolina introduce un contrib - facebook.com facebook Da lunedì i turisti dovranno pagare un biglietto per visitare la Fontana di Trevi a Roma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.