Roma formazione confermata a Udine | Pellegrini e Soulé dietro Malen

A pochi minuti dal calcio d'inizio, Gasperini ha ufficializzato la formazione. La Roma si presenta con Pellegrini e Soulé dietro Malen, confermando l’undici di fiducia e lasciando da parte le novità. Il tecnico ha deciso di puntare sulla squadra più collaudata, evitando sorprese in vista di questa sfida importante.

A pochi minuti dal via Gasperini conferma la linea: basta esperimenti, spazio all’undici di riferimento. Al Bluenergy Stadium, nel posticipo delle 20:45, la Roma si gioca punti chiave nella rincorsa Champions e lo fa con una formazione improntata a equilibrio e continuità. Davanti a Svilar prende forma la difesa a tre con Mancini, Ndicka e Hermoso. In mezzo al campo, tra assenze e gestione delle energie, la regia è affidata alla coppia Cristante–El Aynaoui, mentre sulle corsie laterali agiscono Celik e Wesley. Sulla trequarti il peso creativo ricade su Pellegrini e Soulé, incaricati di supportare Malen, riferimento offensivo unico. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Roma, formazione confermata a Udine: Pellegrini e Soulé dietro Malen Approfondimenti su Roma Udine Roma a Udine, scelte fatte: Pellegrini-Soulé dietro Malen Roma si prepara per la trasferta di questa sera contro l’Udinese. Torino Roma, Gasperini punta sulla fantasia: Soulé e Dybala dietro Malen. I granata bestia nera dei giallorossi, ecco perchè Torino Roma si prepara a una sfida di grande interesse, con Gasperini che punta sulla fantasia di Soulé e Dybala alle spalle di Malen. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Udine Argomenti discussi: Panathinaikos-Roma: le formazioni ufficiali; Roma, la probabile formazione contro il Milan: confermati Dybala e Malen, ballottaggio a sinistra; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Roma-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Formazioni ufficiali Udinese Roma: le scelte di Runjaic e Gasperini per la partita del 23° turno di Serie A 2025/26Formazioni ufficiali Udinese Roma: le scelte di Runjaic e Gasperini per la partita del 23° turno di Serie A 2025/26 Scendono in campo Udinese Roma per la sfida valevole per il 23° turno di Serie A 202 ... calcionews24.com Probabili formazioni Udinese-Roma: confermato Atta, chi al posto di DybalaProbabili formazioni Udinese Roma - Le possibili scelte di Runjaic e Gasperini per il match della 23^ giornata di Serie A ... fantamaster.it LA GIOVANE QUARTESE ELETTA A ROMA CON DELEGHE SU FORMAZIONE POLITICA, POLITICHE SOCIALI ED EDUCAZIONE - facebook.com facebook Ecco la nostra formazione per #ParmaRoma FORZA ROMA #ASRomaFemminile x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.