  Roma domani ad Auditorium Casa Madre Mutilati celebrazione Giornata vittime civili

Domani a Roma si svolge una cerimonia dedicata alle vittime civili di guerra. All'Auditorium Casa Madre dei Mutilati, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra organizza un evento per ricordare e onorare chi ha perso la vita nei conflitti. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tragedie ancora troppo spesso trascurate.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Domani, presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma, si terrà l'evento di celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg). Istituita con la Legge 25012017 n. 9, questa ricorrenza ha lo scopo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di sensibilizzare sull'impatto umanitario che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Giunta alla sua nona edizione, la Giornata vede ogni anno la partecipazione di centinaia di Comuni italiani che, grazie al protocollo d'intesa siglato tra l'Anvcg e l'Anci e che è stato rinnovato per i prossimi quattro anni proprio in occasione dell'edizione di quest'anno, hanno illuminato di blu i Municipi e hanno esposto lo striscione “Stop alle bombe sui civili”, per chiedere il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario per la protezione dei civili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

