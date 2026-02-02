Questa mattina, diversi quartieri dei Municipi V e VI di Roma si sono svegliati senza acqua. La rottura di una condotta su via Prenestina ha lasciato a secco molte case. Le squadre di manutenzione stanno lavorando senza sosta per riparare il guasto e ripristinare il servizio entro oggi. La situazione sta creando disagi ai residenti, che sperano in una soluzione rapida.

Diversi quartieri dei Municipi V e VI di Roma Capitale si sono svegliati questa mattina senza acqua, a causa della rottura della condotta idrica su via Prenestina. Questo guasto sta causando notevoli disagi alla popolazione dei quartieri interessati. I tecnici di Acea sono al lavoro dalle prime ore del mattino per riparare il danno. Il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, che sta seguendo le operazioni direttamente sul posto, ha dichiarato che l’obiettivo è ripristinare l’erogazione dell’acqua entro oggi, nel tardo pomeriggio o in serata. “Il guasto ha riguardato un tubo del ‘600, all’altezza di Tor Tre Teste e Tor Sapienza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: case senz’acqua in due Municipi della citta’, si lavora per ripristino entro oggi

