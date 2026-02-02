Questa mattina a Trigoria si sono fatti i conti con un mercato di gennaio più caldo del previsto. Nonostante la fine ufficiale della sessione, le trattative e le operazioni sono continuate fino all’ultimo minuto, con quattro colpi messi a segno per rinforzare l’attacco di Gasperini. Una giornata di fuoco, con il club che ha deciso di anticipare le mosse e di puntare forte sulla seconda parte di stagione.

Ultimo giorno di mercato solo sulla carta. A Trigoria, in realtà, i botti sono esplosi con largo anticipo. Nella notte è atterrato a Fiumicino Bryan Zaragoza, l’ esterno offensivo mancino di piede destro che Gian Piero Gasperini chiedeva con insistenza già dall’estate. Il suo arrivo mette il punto esclamativo su un gennaio che la Roma ha vissuto come una vera rifondazione offensiva, scegliendo di intervenire in modo mirato e deciso per correggere le difficoltà mostrate nella prima metà di stagione. Il classe 2001 spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate a presenze e qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, all-in sull'attacco: quattro colpi per Gasperini, mai così a gennaio

La Roma registra una sconfitta significativa, la più pesante dal 199394, in un match di grande importanza.

