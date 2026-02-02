Quattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo aver aperto il fuoco a Rogoredo. La vicenda si è svolta come previsto: i poliziotti hanno risposto al fuoco di Liu Wenham, che era il primo a sparare. Ora si attende l’esito delle indagini per chiarire bene cosa sia successo quella notte.

Tutto secondo copione: poliziotti indagati per aver sparato contro chi, per primo, aveva aperto il fuoco contro di loro. È l'ultimo sviluppo relativo all’intervento avvenuto ieri, domenica 1 febbraio, a Milano, in una Rogoredo ancora una volta sporca di sangue. Quattro agenti delle Uopi – le unità di primo intervento della Polizia di Stato – hanno risposto a una minaccia armata, agli spari di un balordo che aveva rubato una pistola a una guardia giurata, prendendola a bastonate in testa. Una volta individuato, l'uomo ha aperto il fuoco contro il blindato del corpo speciale. A quel punto gli agenti Uopi hanno risposto al fuoco e colpendolo con due proiettili: ora l'uomo, di origini cinesi, è in condizioni disperato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rogoredo, indagati i 4 poliziotti che hanno risposto al fuoco di Liu Wenham

Un altro episodio di violenza si è verificato questa mattina a Rogoredo.

La notte scorsa a Milano, quattro agenti della polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la sparatoria a Rogoredo.

