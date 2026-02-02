roger taylor dei queen ha pubblicato un pezzo contro un uomo privo di morale che somiglia tantissi

Roger Taylor ha pubblicato un nuovo brano, intitolato *Chumps*, nel quale prende di mira un uomo considerato privo di morale, che molti interpretano come un riferimento diretto a Donald Trump. Il batterista dei Queen usa toni duri e parole nette per criticare quella figura pubblica. La canzone sta facendo discutere e già si prevede che susciterà molte reazioni.

Il batterista dei Queen Roger Taylor ha reso pubblico un brano musicale intitolato *Chumps*, in cui denuncia con tono aspro e incisivo un personaggio che, per caratteristiche e tono, sembra riferirsi in maniera inequivocabile a Donald Trump. Il pezzo, di poco più di due minuti, è stato caricato su YouTube e accompagnato da un breve testo in cui Taylor dichiara: «Ho una cosa da dire». La canzone, scritta e registrata in forma di monologo cantato su una base di tastiere atmosferiche, descrive un uomo privo di etica, emotivamente vuoto, immaturo, bugiardo e incapace di empatia. «Un uomo privo di morale, senza alcuna qualità, un uomo vuoto», canta Taylor, sottolineando il paradosso di una figura così priva di sostanza ma al contempo incredibilmente popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri pomeriggio, durante uno speciale natalizio su Planet Rock, Brian May ha eseguito in radio un brano inedito dei Queen, intitolato “Not For Sale (Polar Bear)”.

