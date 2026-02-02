Roberta Invernizzi incanta con l’Ensemble Barocco di Napoli in opere di Scarlatti

Roberta Invernizzi ha portato il pubblico di Napoli in un viaggio tra le opere di Alessandro Scarlatti. La cantante ha interpretato con passione e precisione, sorprendendo gli spettatori presenti all’Ensemble Barocco. La serata si è conclusa con applausi calorosi e un entusiasmo palpabile in sala.

Roberta Invernizzi, una delle voci più autorevoli del repertorio barocco italiano, ha incantato il pubblico napoletano con un’intensa serata dedicata alle opere di Alessandro Scarlatti. L’evento, organizzato al Teatro San Carlo, ha visto la cantante affiancata dall’Ensemble Barocco di Napoli, diretto dal maestro Alessandro De Vivo, in un programma che ha ripercorso le sfumature emotive e la complessa struttura musicale del compositore napoletano del Settecento. L’occasione non era solo una celebrazione della musica antica, ma un momento di riscoperta del linguaggio vocale e strumentale del periodo, con particolare attenzione ai testi lirici e alle intenzioni espressive di Scarlatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

