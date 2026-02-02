Rivoluzione nei quiz in tv | i vincitori saranno pagati con soldi reali

Gli appassionati di quiz televisivi si preparano a una grande novità. Da ora in poi, i vincitori non riceveranno più solo gettoni d’oro, ma soldi veri. La rivoluzione riguarda alcune trasmissioni: i concorrenti riceveranno pagamenti in denaro reale, eliminando le vecchie formule di premi simbolici. La scelta mira a rendere più allettanti le sfide e a premiare in modo più diretto e trasparente chi riesce a vincere.

Gli appassionati di quiz televisivi quasi sicuramente almeno una volta si saranno posti una domanda: ma i concorrenti che vincono un premio come vengono pagati? La risposta è semplice: in gettoni d’oro. Tale modalità risale alla metà degli anni ’50, quando in Italia era vietato erogare vincite in contanti per giochi e concorsi, in quanto classificati dalla legge come “gioco d’azzardo” e, pertanto, permessi solo in contesti autorizzati come i casinò. La Rai, così, studiò una alternativa per premiare i vincitori aggirando una legge risalente al 1938. La scelta cadde sui gettoni d’oro. Una “tradizione” che dura ancora oggi, indipendente mede dall’emittente che trasmette il qui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su quiz tv

Gerry Scotti interrompe l’uso dei premi in gettoni d’oro.

Gerry Scotti annuncia che i premi in gettoni d’oro finiranno.

