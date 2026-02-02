Rivoluzione cassonetti | Costano cinque milioni Ma tanti non li useranno

Entro il 2029, Torino avrà 367 nuovi cassonetti intelligenti. L’amministrazione ha dato l’incarico a Marche Multiservizi di sostituire il sistema del porta a porta con queste isole ecologiche informatizzate. Costano circa cinque milioni di euro, ma molti cittadini non sono convinti che saranno usati abbastanza. La decisione arriva a due giorni dalla delibera, e ora si attende di vedere se i residenti si adatteranno a questa novità o continueranno a preferire le vecchie modalità di raccolta.

Entro il 2029 la città sarà invasa da 367 lumaconi. Chi ha pensato alle bibliche piaghe d'Egitto, può rasserenarsi: saranno 367, infatti, le isole ecologiche – cosiddette intelligenti perché informatizzate – che l'amministrazione comunale ha dato mandato, proprio 48 ore fa, a Marche Multiservizi di comprare per abbandonare il sistema del porta a porta e tornare alla raccolta differenziata di prossimità. Cioè i cassonetti. Costo dell'operazione? Sui 5 milioni di euro. Abbastanza per far suonare l'allerta a Piattaforma solidale, la rete di associazioni impegnate nella tutela delle persone con disabilità.

