Samuel Iling-Junior torna in Serie A, firmando con il Pisa dopo aver giocato in Premier League con West Bromwich Albion e Aston Villa. L’esterno angolo-congolese classe 2003 arriva con l’obiettivo di mettersi in mostra nel massimo campionato italiano.

Samuel Iling-Junior è pronto a tornare in Serie A. Dopo l’esperienza in Premier League con West Bromwich Albion e Aston Villa, l’esterno angolo-congolose classe 2003 è un nuovo giocatore del Pisa. I neroazzurri lo accoglieranno in prestito secco fino al termine della stagione per rinforzare la corsa salvezza. La formula dell’operazione e un rinforzo per la salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ Aston Villa, proprietaria del cartellino, farà rientrare il giocatore dal West Brom per poi cederlo al Pisa con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. L’esterno ex Juventus e Bologna andrà ad arricchire il mercato invernale dei toscani, che nelle ultime 15 giornate di campionato proveranno a conquistare una salvezza fondamentale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Ritorno in Serie A per Iling-Junior: l’ex Juve approda al Pisa

Approfondimenti su Iling Junior Pisa

Pisa accelera negli ultimi giorni di mercato e sta cercando di chiudere l’acquisto di Samuel Iling-Junior.

Questa mattina il Pisa ha annunciato l’arrivo di Iling-Junior, nel giro di ultime ore di mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Iling Junior Pisa

Argomenti discussi: Serie A Women Athora – Al via il girone di ritorno: Roma a Parma per difendere la vetta, l’Inter in casa della Ternana. Juve col Sassuolo; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Ritorno a Torino! Domenica nuovo confronto con Chieri!; Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT.

Calabria, pronto il ritorno in Serie A dell’ex capitano del Milan? Due le ipotesi in questa ultima settimana di mercatoCalabria, pronto il ritorno in Serie A dell’ex capitano del Milan? Due le ipotesi in questa ultima settimana di mercato A pochi mesi dal suo addio al calcio italiano, il futuro di Davide Calabria potr ... milannews24.com

Donnarumma, l'agente apre al ritorno in A: lo scenario clamoroso di mercatoEnzo Raiola non esclude un futuro ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A. Oggi il portiere è felice al Manchester City, ma il legame con l’Italia resta vivo. sport.virgilio.it

Calciomercato, depositati i contratti di Alisson Santos (Napoli), Mlacic (Udinese), Iling-Junior (Pisa), Pedro Felipe (Sassuolo), Ebosse (Torino) x.com

Calciomercato Pisa, il nuovo allenatore Hiljemark arriverà con il nuovo acquisto Iling-Junior in tarda serata in città - facebook.com facebook