Rissa nella notte con un accoltellato

Una rissa scoppiata nella notte a Foce ha portato a un accoltellato. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 2.30 di lunedì, dopo aver ricevuto una telefonata al 112. Sul posto hanno trovato una situazione confusa, con almeno due persone coinvolte. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il violento episodio.

Violenza nel quartiere della Foce. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere per tentare di ricostruire la vicenda. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo Intorno alle 2.30 di lunedì 2 febbraio 2026 i carabinieri sono intervenuti in viale Brigata Bisagno alla Foce in seguito a una segnalazione, giunta al 112, di rissa in corso. Una volta sul posto i militari hanno trovato un 38enne accoltellato. La segnalazione è quindi passata alla centrale operativa del 118, che ha inviato l'auto medica Golf 1 e un'ambulanza della Nuova volontari San Fruttuoso. L'uomo è stato medicato sul posto e poi portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

