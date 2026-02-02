Risoluzione di contratto UFFICIALE | va lui da Mancini al posto di Romagnoli

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Torino ha deciso di cambiare strada in difesa. La società ha ufficializzato il risolvimento del contratto di Romagnoli e ha preso un nuovo centrale, scelto tra giocatori con esperienza in Italia, per rinforzare la squadra. La mossa arriva dopo una serie di risultati deludenti e con l’obiettivo di migliorare la solidità della squadra nel rush finale di stagione.

Dopo la permanenza del difensore della Lazio, l'ex ct ha virato su un altro centrale con grande esperienza in Italia La vittoria con il Lecce nello scontro diretto ha dato un po' di respiro al Torino di Marco Baroni, che si trovava in una situazione di classifica davvero pessima e pericolosa. I granata con l'1-0 contro Di Francesco hanno fatto un balzo importante, arrivando a quota 26 e scavalcando tre squadre e avvicinandosi a quelle davanti. Ce ne sono parecchie in pochi punti, per cui basta davvero una vittoria per ritrovarsi molto su ma anche una sconfitta per precipitare. Il Torino è risorto dopo 4 ko di fila, il gol di Adams è stato liberatorio.

