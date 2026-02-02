Riscaldamento gratis per due anni con l' allaccio abusivo al contatore | anziana sotto processo

Una donna di 69 anni si trova sotto processo a Perugia, accusata di aver usato un allaccio abusivo al contatore del gas per riscaldarsi e cucinare senza pagare. La signora, difesa dall’avvocato Chiara Minciaroni, rischia di dover rispondere di furto aggravato. La vicenda ha attirato l’attenzione, perché per due anni ha usufruito del riscaldamento gratis grazie all’allaccio illegale. Il processo è appena iniziato e si deciderà se ci sono le prove per condannarla.

La Procura contesta la sottrazione di 1.000 metri cubi di gas. In aula chiamato il tecnico che ha svolto il sopralluogo Una signora di 69 anni, difesa dall'avvocato Chiara Minciaroni, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l'accusa di furto aggravato di gas per riscaldamento e uso cucina. La donna è accusata, "in concorso" con un'altra persona uscita dal procedimento dopo la dichiarazione di incapacità di intendere e volere, "quali affittuari ed utilizzatori dell'appartamento" a Umbertide, "al fine di trarne ingiusto profitto, di essersi allacciata "abusivamente alla rete di distribuzione del gas" attraverso la "manomissione dei sigilli apposti sulla valvola di chiusura e riapertura della stessa dalla società erogatrice per fine contratto con i predetti affittuari".

