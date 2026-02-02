Rimpasto in giunta a Cosenza | motivazioni personali al centro della riunione del circolo PD Marica Zuccarelli

A Cosenza, il circolo del PD “Marica Zuccarelli” ha deciso di rinnovare la propria squadra di governo. La riunione si è concentrata sulle motivazioni personali dei membri, portando a un rimpasto in giunta. La decisione arriva in un momento di tensione tra il partito e il sindaco Franz Caruso.

A Cosenza si è svolta una riunione interna del circolo del Partito Democratico “Marica Zuccarelli” che ha segnato un punto di svolta nella relazione tra il PD locale e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. L’evento, tenutosi presso la sede in Via Rivocati, ha avuto come fulcro il recente rimpasto della giunta comunale, avvenuto senza un confronto politico formale e giustificato da motivazioni personali. La segretaria cittadina del PD, Rosi Caligiuri, ha affrontato il tema con chiarezza, sottolineando la mancanza di trasparenza nella decisione di revocare la delega a Francesco Alimena, ex consigliere considerato tra i più attivi e competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

