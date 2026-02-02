Enza Bruno Bossio critica duramente Franz Caruso, chiamandolo un

Enza Bruno Bossio, segretaria provinciale del Partito Democratico in Calabria, ha lanciato un duro attacco contro il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, definendolo un «sindaco kamikaze» durante un direttivo del circolo Pd “Marica Zuccarelli” tenutosi nella città capoluogo. L’assemblea, che ha seguito la presentazione del progetto Cosenza 2050, ha segnato un punto di svolta nel rapporto tra il partito e l’amministrazione comunale dopo il rimpasto di giunta avvenuto nei giorni scorsi. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulle scelte di assegnazione delle deleghe, in particolare la revoca delle responsabilità di Francesco Alimena, ex assessore con un ruolo centrale nella coalizione che ha portato Caruso alla vittoria alle elezioni del 2021, al secondo turno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimpasto Cosenza, Enza Bruno Bossio attacca Franz Caruso: «Un sindaco kamikaze»

