Rimasto svincolato dopo l' esperienza al Palermo Verre ricomincia dalla C | il centrocampista si accasa al Perugia

Valerio Verre torna in Serie C. Dopo aver lasciato il Palermo, il centrocampista ha scelto di ripartire dalla categoria. Oggi è ufficiale: si trasferisce al Perugia, che ha battuto la concorrenza di Salernitana. La trattativa si è chiusa in poche ore, e il giocatore torna a vestire la maglia biancorossa.

Il mediano sarà a disposizione di Giovanni Tedesco per la ripresa degli allenamenti prevista per domani pomeriggio alle 15 Confermate le anticipazioni delle ultime ore: il Perugia batte la concorrenza della Salernitana e riesce a riportare in biancorosso Valerio Verre. Per il centrocampista classe 1994, rimasto svincolato dopo l'esperienza di Palermo, è la terza avventura a Perugia dopo quella del 201415 e 2o1819. In quest'ultima, sotto la guida di Alessandro Nesta, diede il meglio di se realizzando ben 12 reti. Resi noti i termini dell'accordo: il giocatore romano ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso.

