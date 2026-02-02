Dopo il tumore al seno, molte donne si trovano a dover ricostruire non solo il corpo, ma anche la propria identità. Il percorso di riscoperta è lungo e spesso difficile, ma necessario per tornare a sentirsi sé stesse. Le sfide non si fermano alla guarigione fisica, ma coinvolgono aspetti emotivi e psicologici che richiedono tempo e supporto.

Dopo il trattamento oncologico, molte donne affrontano un percorso complesso che va ben oltre la guarigione fisica: si tratta di ricostruire un senso di sé, di riscoprire l’identità femminile in un corpo che ha subito cambiamenti profondi. Il tumore al seno, che colpisce circa una donna su otto in Italia, non è solo una malattia del corpo, ma un evento che scuote l’immagine di sé, la percezione del proprio valore e la relazione con il proprio corpo. Ogni intervento chirurgico, chemioterapia o radioterapia lascia un segno, spesso invisibile ma pesante: un’identità che si sgretola e va ricomposta con pazienza, sostegno e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricostruire sé stesse: il percorso di riscoperta dell’identità femminile dopo il tumore al seno

L’ospedale Fracastoro di San Bonifacio ha recentemente eseguito il primo intervento di tatuaggio dell’areola dedicato alle donne sottoposte a interventi al seno per tumore.

