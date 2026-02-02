Ricerca pediatrica Banca Annia consegna altri 50 mila euro a Città della Speranza

Questa mattina, nella Torre della Ricerca dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, si è svolta la consegna di altri 50 mila euro da parte di Banca Annia. La donazione fa parte di un aiuto che l’istituto riceve per finanziare le attività di ricerca sui bambini malati. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale della seconda tranche, con i rappresentanti della banca che hanno consegnato il denaro alla fondazione.

Seconda tranche della donazione triennale: lo scorso 31 gennaio Banca Annia ha versato 50 mila euro alla Fondazione Città della Speranza per sostenere ricerca pediatrica, laboratori avanzati e terapie personalizzate Il 31 gennaio 2026 nella Torre della Ricerca dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza si è svolta la consegna ufficiale della seconda tranche della donazione con cui Banca Annia sostiene le attività scientifiche della Fondazione Città della Speranza. L’importo, 50 mila euro rientra nel piano triennale da 150 mila euro complessivi, suddiviso tra 2025, 2026 e 2027, destinato ai progetti di ricerca in ambito oncoematologico pediatrico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Banca Annia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Banca Annia

Argomenti discussi: Pallavolo B1F GirC – Banca Annia Padova ha fatto 13: Masiero Da prime in classifica si sta davvero bene; Banca delle Terre Venete finanzia una borsa di ricerca Veronesi per l’oncologia pediatrica.

Mettere il cuore significa esserci, davvero: anche quest’anno Banca Annia ha scelto di essere main sponsor di Rovigo in Love. Una banca cooperativa che investe nelle relazioni, sostiene iniziative che fanno crescere il territorio e crede in uno sviluppo atten - facebook.com facebook