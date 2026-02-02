Ricatta un frate con un video condannato a 2 anni | il risarcimento devoluto in beneficenza

Un uomo di 34 anni albanese è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere per aver ricattato un frate minore del convento di Santa Maria degli Angeli. L’uomo aveva minacciato di diffondere un video a sfondo sessuale per ottenere soldi. La sentenza è arrivata dopo un processo durato settimane. Il risarcimento, invece, è stato devoluto in beneficenza.

Il giudice Lidia Brutti ha emesso la sentenza in seguito alla richiesta del pubblico ministero Letizia Romano, che ha sottolineato la gravità del reato nonostante la proposta di risarcimento avanzata dalla difesa. L'imputato, difeso dall'avvocato Fernanda Cherubini, dovrà inoltre versare al frate una somma di denaro che il religioso ha già annunciato di voler devolvere interamente al Patriarcato Latino di Gerusalemme, impegnato in aiuti umanitari nei territori tra Israele e Palestina. Secondo l'accusa, l'uomo e il religioso si erano conosciuti nel settembre 2023 attraverso un sito di annunci. Successivamente, l'albanese avrebbe iniziato a estorcere denaro al frate, minacciando di informare il vescovo e di sfruttare una presunta amicizia con il direttore di un giornale umbro per divulgare il filmato.

