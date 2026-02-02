Riapre Rafah Gaza non è più isolata dal mondo Ma resta il nodo del negoziato di pace

Dopo più di un anno, Israele riapre il valico di Rafah verso l’Egitto. La chiusura, che durava da maggio 2024, aveva isolato Gaza dal resto del mondo. Ora la strada è aperta, ma la situazione resta complicata. Il nodo del negoziato di pace, infatti, rimane irrisolto e il futuro della regione ancora incerto.

Dopo oltre un anno Israele riapre il valico di Rafah verso l'Egitto la cui chiusura, nel maggio 2024, ha sostanzialmente isolato la Striscia di Gaza dal resto del mondo mentre imperversava la fase più dura degli attacchi di Tel Aviv contro il territorio palestinese affacciato sul Mediterraneo. Rafah riapre? Solo in parte. Parliamo di una riapertura limitata, che Israele definisce "un test" e che tramite la sua struttura militare controllerà, ma che rappresenta una novità: da maggio 2024 il valico è stato riaperto solo durante il fragile cessate-il-fuoco di gennaio 2025, collassato in poche settimane.

