Resistenza e lesioni a carabinieri e agenti verso direttissima E il Riesame lo scarcera

Venerdì 13 febbraio 2026 si terrà l’udienza del processo con giudizio direttissimo contro il titolare di un autosalone di Francavilla Fontana. L’uomo era stato arrestato dopo aver resistito e aver provocato lesioni a carabinieri e agenti di polizia. Dopo un rinvio di natura tecnica, il Riesame ha deciso di scagionarlo, lasciandolo libero in attesa del processo.

L'episodio l'11 gennaio, situazione degenerata per un'auto parcheggiata dove non doveva. Il titolare di un autosalone torna libero dopo il ricorso del suo legale, udienza il 13 febbraio FRANCAVILLA FONTANA - Dopo un rinvio di natura “tecnica”, si terrà venerdì 13 febbraio 2026 l'udienza del processo con giudizio direttissimo a carico del titolare di un autosalone di Francavilla Fontana. Il 47enne era stato arrestato l'11 gennaio scorso, con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. A causa di una sua auto in vendita - non assicurata - parcheggiata in divieto, aveva dato in escandescenze.🔗 Leggi su Brindisireport.it

