' Resiliente' è poetizzazione del termine coglio*e Bruno Cesaro sul lockdown Covid e su coloro che non si facevano domande - VIDEO

Bruno Cesaro torna a criticare duramente il concetto di “resilienza”. Questa volta lo fa collegandolo al lockdown imposto durante la pandemia di Covid-19, definendolo una forma di passività mascherata da poesia. L’opinionista sostiene che la parola “resiliente” sia solo una maniera più elegante per giustificare la mancanza di domande e di scelte proprie da parte di molti. La sua analisi si inserisce nel dibattito su come sono stati gestiti i mesi più duri del virus, puntando il dito contro chi si è accontentato di adattarsi senza reagire

