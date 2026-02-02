' Resiliente' è poetizzazione del termine coglio*e Bruno Cesaro sul lockdown Covid e su coloro che non si facevano domande - VIDEO
Bruno Cesaro torna a criticare duramente il concetto di “resilienza”. Questa volta lo fa collegandolo al lockdown imposto durante la pandemia di Covid-19, definendolo una forma di passività mascherata da poesia. L’opinionista sostiene che la parola “resiliente” sia solo una maniera più elegante per giustificare la mancanza di domande e di scelte proprie da parte di molti. La sua analisi si inserisce nel dibattito su come sono stati gestiti i mesi più duri del virus, puntando il dito contro chi si è accontentato di adattarsi senza reagire
Su Canale Italia Bruno Cesaro attacca il concetto di “resilienza”: una parola di comodo per giustificare la passività Invitato al programma "Notizie oggi - Linea Sera" su Canale Italia il 16 gennaio, l'opinionista Bruno Cesaro ha parlato del folle lockdown che è stato imposto durante la "pand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
