resident evil requiem riceve il terrificante cortometraggio in live action ufficiale

Capcom accelera la campagna di comunicazione di Resident Evil Requiem con la pubblicazione di un cortometraggio ufficiale in live action, pensato per rafforzare l’atmosfera e i temi del nuovo capitolo della serie. Il filmato, dal titolo Evil has always had a name, propone una storia originale ambientata a Raccoon City e punta su un taglio decisamente cupo e disturbante. La scelta del formato cinematografico e di un cast riconoscibile segnala una produzione curata e ambiziosa. L’obiettivo è ampliare l’immaginario del gioco, andando oltre il semplice trailer. Il risultato è un racconto breve ma intenso, carico di tensione e mostri. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Durante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

Resident Evil 9 Requiem | Gameplay Trailer Ufficiale

