Resident Evil Requiem Recensione Completa | Trama Gameplay e Novità

Capcom ha appena lanciato il nuovo capitolo di Resident Evil, intitolato Requiem. Il gioco si presenta come un survival horror con ambientazioni inquietanti e una trama che tiene col fiato sospeso. I fan si sono già fiondati a provarlo, e le prime impressioni sono positive. Il gameplay si concentra sulla tensione e sulla gestione delle risorse, mantenendo fede alle radici della saga. È un’altra sfida per i giocatori che amano il genere e vogliono immergersi in un mondo pieno di suspense e mistero.

Scopri la recensione completa di Resident Evil Requiem: trama, gameplay survival horror, protagonista, ambientazione e prime impressioni sul nuovo capitolo Capcom. Con Resident Evil Requiem, Capcom non si limita ad aggiungere un nuovo capitolo alla saga, ma costruisce un'esperienza che punta a ridefinire l'horror moderno. Il nono capitolo principale della serie abbandona consapevolmente l'azione eccessiva per tornare a un survival horror più psicologico, lento e disturbante, dove la paura nasce dall'atmosfera e non solo dal combattimento. Capcom descrive Resident Evil Requiem come un'esperienza costruita intorno a un concetto centrale: la paura costante.

