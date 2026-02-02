Un’azienda italiana punta forte sull’intelligenza artificiale grazie a un fondo tedesco. Relatech accelera i suoi progetti e si prepara a portare innovazioni nel settore tecnologico per le aziende italiane. La strada sembra tracciata per un nuovo impulso nel mondo dell’innovazione, questa volta in modo concreto e senza troppi giri di parole.

È POSSIBILE un nuovo Rinascimento Italiano, questa volta non nell’arte ma nella tecnologia per le aziende. E se la sfida del futuro, ma già oggi evidente, è quella di creare l’interfaccia giusta tra uomo e macchina, Relatech è la risposta giunta al problema visto che la sua mission è quella di aiutare la trasformazione digitale delle imprese. Relatech non è solo un provider tecnologico, ma un vero abilitatore del Rinascimento digitale: un paradigma che mette al centro la persona e il valore etico dell’innovazione, promuovendo un uso diffuso, inclusivo e responsabile delle tecnologie, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Relatech accelera sull'intelligenza artificiale grazie al fondo tedesco

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un documento che riflette un cambio di approccio verso l’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale si muove a ritmo rapido e preoccupa sempre di più.

