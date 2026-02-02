Reims-Le Mans Coppa di Francia 03-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:30 si gioca la sfida tra Reims e Le Mans negli ottavi di finale di coppa di Francia. Le due squadre, entrambe in Ligue 2, cercano di avanzare nel torneo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i pronostici sono aperti. I tifosi sono già in attesa di una partita combattuta e ricca di emozioni.

Partono gli ottavi di finale di coppa di Francia con la sfida tra Reims e Le Mans, due squadre attualmente militanti in Ligue2. La squadra dello Champagne è ripartita da Geraerts dopo la bruciante retrocessione dello scorso anno, il primo dopo l'era Still. Il tecnico belga ex Schalke ha subito costruito un gruppo in grado di puntare al ritorno in massima serie e sono attualmente.

