La Regione Lombardia ha deciso di eliminare il ticket sanitario per le donne che denunciano violenza e seguono un percorso nei Centri Antiviolenza. La misura mira a sostenere le donne che vogliono farsi curare senza preoccuparsi delle spese. Da ora in poi, chi si rivolge ai servizi regionali potrà ricevere assistenza più facilmente, senza dover pagare il ticket. La novità rappresenta un passo importante per la tutela delle vittime di violenza.

La Regione Lombardia ha varato un provvedimento storico per la tutela delle donne vittime di violenza: l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per chi è inserita in un percorso di presa in carico presso uno dei Centri Antiviolenza regionali. L’atto, approvato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2026 su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, con il parere concorde degli assessori Elena Lucchini e Romano La Russa, introduce una misura che rimuove un ostacolo concreto all’accesso alle cure. Il provvedimento è valido per tre anni dalla data di rilascio dell’esenzione e prevede l’accesso gratuito a tutte le prestazioni sanitarie, diagnostiche, psicologiche e farmaceutiche strettamente collegate al trauma subito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regione Lombardia approva l’esenzione del ticket sanitario per le donne vittime di violenza

Approfondimenti su Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato un’ordinanza che elimina il ticket sanitario per le donne vittime di violenza.

La Regione Lombardia ha deciso di esentare le donne vittime di violenza dal pagamento del ticket sanitario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Regione Lombardia

Argomenti discussi: Investimenti - Linea Microimprese 2025; Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni; Sicurezza e salute, la Lombardia testa la prima legge regionale: formazione al centro; REGIONE LOMBARDIA APPROVA LA LEGGE SU SPORT E VOLONTARIATO.

REGIONE LOMBARDIA APPROVA ESENZIONE TICKET SANITARIO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZABERTOLASO: INTERVENTO CHE METTE AL CENTRO LA PERSONALUCCHINI: UNA SCELTA DI CIVILTÀ GRAZIE ALL’ALLEANZA SOCIALE, POLITICA E ISTITUZIONALELA RUSSA: IMPEGNO CONCRETO NEL COSTRUIRE UNA RETE DI SICUREZZA ... mi-lorenteggio.com

Regione Lombardia stanzia 63 milioni per i Distretti del CommercioApprovati i criteri del nuovo bando: fondi per riqualificazione urbana, sicurezza, servizi ed eventi a sostegno del commercio di prossimità. laprovinciadivarese.it

Frontalieri e tassa sanità, UFIS all’attacco: “Gravi inadempienze della Regione Lombardia. Lo dice la Corte dei Conti”: Di seguito il comunicato con cui Cristian Bisa, presidente e rappresentante legale dell’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS), mette in - facebook.com facebook

Regione Lombardia ha approvato i criteri dell'Avviso Unico Cultura 2026, che assegna contributi ai soggetti pubblici e privati e, da quest'anno, anche agli enti e istituzioni ecclesiastiche riconosciute, operanti nel campo culturale. Per maggiori info reglomb.it/ x.com