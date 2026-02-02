Regione | dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro

L’Ordine degli Ingegneri di Barletta-Andria-Trani ha inviato un messaggio al nuovo governo regionale pugliese. In occasione della prima seduta del Consiglio regionale della XII legislatura, hanno fatto gli auguri al presidente Antonio Decaro e alla sua squadra. Si tratta di un gesto di cortesia che vuole aprire un dialogo tra gli ingegneri e le istituzioni locali.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha rivolto un messaggio formale di benvenuto al nuovo governo regionale pugliese, guidato dal presidente Antonio Decaro, in occasione della prima seduta ufficiale del Consiglio regionale della XII legislatura. L’evento, avvenuto il 2 febbraio 2026, ha segnato l’inizio ufficiale del mandato politico che porterà la Puglia verso nuove scelte strategiche in campo infrastrutturale, ambientale e tecnologico. Gli ingegneri della Bat hanno espresso, attraverso un comunicato ufficiale, il loro sostegno all’azione amministrativa in programma, sottolineando il ruolo fondamentale che le competenze tecniche devono ricoprire nella governance regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia, in una cerimonia presso la Corte d'Appello di Bari.

