La Reggiana ha affrontato la partita senza Dionigi, squalificato, e al suo posto in panchina c’era il vice Lorenzo Sibilano. Nonostante il risultato non sia arrivato, Sibilano si mostra positivo: “I fischi? Ci stimolano”, dice, e aggiunge che il punto portato a casa vale comunque come un passo avanti. La squadra ha mostrato grinta e determinazione, anche se ancora manca il successo pieno.

Con Dionigi squalificato, la Reggiana è stata guidata in panchina dal vice Lorenzo Sibilano che, nonostante la mancata vittoria, vede il bicchiere mezzo pieno. "Volevamo che fosse la partita della svolta - dice il mister - non era facile a livello mentale dopo sei sconfitte: la testa era un po’ pesante ma siamo stati bravi a rimanere in partita dopo il gol iniziale. Anzi, abbiamo capito i tempi di pressione, siamo stati corti e abbiamo creato l’occasione del gol oltre a quella di Girma poco dopo. Nel secondo tempo siamo venuti fuori alla distanza, non abbiamo concesso occasioni alla Juve Stabia, mentre noi ne abbiamo create due". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana Sibilano: "I fischi? Ci stimolano" . Belardinelli: "Questo è un punto guadagnato"

Approfondimenti su Reggiana Sibilano

Dopo il pareggio 0-0 tra Lazio e Cremonese all’Olimpico, Maurizio Sarri ha affrontato i temi principali in conferenza stampa.

Il mercato di gennaio si apre con alcune novità per le squadre italiane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reggiana Sibilano

Argomenti discussi: Lorenzo Sibilano: La Reggiana è viva. I fischi dei tifosi devono servire da stimolo per migliorare; Luca Belardinelli: La classifica è molto corta. Ci sarà da lottare fino alla fine; UFFICIALE – Yeferson Paz è granata: l'esterno colombiano arriva in prestito dal Sassuolo.

Reggiana, Sibilano: Ottima partita su un campo difficile. Ora ricarichiamo le pileAl termine del match contro la Sampdoria, il vice allenatore della Reggiana Lorenzo Sibilano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Ferraris: Un'analisi della partita. Un buon primo tempo ... tuttomercatoweb.com

Reggiana, Sibilano: Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi...Lorenzo Sibilano, vice di Dionigi, in sua assenza per squalifica, ha commentato così la sconfitta casalinga contro il Frosinone: Penso che la squadra ha disputato un’ottima partita, contro una ... m.tuttomercatoweb.com

Sibilano: «La #Reggiana è viva. I fischi dei tifosi devono servire da stimolo. Solo attraverso il lavoro e la compattezza tra società, squadra e ambiente possiamo ripartire. I nuovi arrivati possono portare freschezza mentale» tuttoreggiana.com/news/500532940 x.com

La Reggiana scivola di una posizione e resta nel folto gruppo di squadre che sembra destinato a lottare per non retrocedere fino all’ultimo turno. Nei piani alti il Venezia supera il Frosinone in vetta, mentre il Monza resta in scia alla squadra di Alvini grazie al - facebook.com facebook