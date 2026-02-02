Referendum sulla Giustizia | si vota il 22 e 23 marzo Ecco la guida completa

Gli italiani si preparano a votare il 22 e 23 marzo per il referendum sulla Giustizia. Il governo ha confermato le date con un decreto firmato il 13 gennaio. I cittadini si apprestano a esprimersi su una questione importante, con la possibilità di modificare alcune norme del sistema giudiziario. Le urne saranno aperte in due giornate, e ora si aspetta solo il momento di andare alle urne.

FIRENZE – Gli italiani tornano alle urne. Il governo ha sciolto le riserve e ufficializzato le date con un decreto del 13 gennaio. Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Si tratta di un Referendum costituzionale confermaivo. I cittadini dovranno esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale e sull’istituzione della corte disciplinare. Il quesito chiederà semplicemente di approvare o respingere il testo già votato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso ottobre. C’è una differenza fondamentale rispetto ai referendum abrogativi: non è necessario il quorum. Non conta quanti andranno a votare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

