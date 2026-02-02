In Italia cresce la tensione contro i magistrati. La destra alimenta il clima di ostilità con polemiche dure e trasmissioni televisive che parlano di giustizia. Le parole dei politici del governo Meloni sembrano aver acceso un dibattito acceso, che divide l’opinione pubblica. La questione dei referendum si intreccia con questa atmosfera di scontro, che rischia di complicare ancora di più il quadro politico e giudiziario.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "In Italia sta montando un clima anti magistrati, alimentato dalle polemiche degli esponenti del governo Meloni e dalle decine di trasmissioni televisive a tema giustizia. Dalla destra una campagna di delegittimazione contro i magistrati che indebolisce la magistratura e mira a rompere il patto di fiducia con gli italiani". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Le inaugurazioni dell'anno giudiziario in giro per l'Italia si sono svolte in un clima di tensione istituzionale. L'obiettivo della destra è quello di indebolire la magistratura e il frontman della campagna contro i magistrati è il ministro della giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Avs, 'destra alimenta clima contro magistrati'

