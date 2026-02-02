Ravezzani boccia il calciomercato della Juve | Ha preso tante porte in faccia per il centravanti Secondo me è successo questo all’algoritmo di Comolli

Ravezzani critica duramente il calciomercato della Juventus. Sui social, il giornalista ha detto che la squadra ha preso molte porte in faccia per il centravanti e che tutto potrebbe dipendere dall’algoritmo di Comolli. La Juventus non è riuscita a chiudere alcuni acquisti importanti, e Ravezzani non risparmia commenti.

Ravezzani sui social ha bocciato in maniera molto dura il calciomercato della Juventus criticando anche l'algoritmo di Comolli. Le sue parole. Il sipario cala su una sessione invernale che lascia dietro di sé una scia di interrogativi e critiche feroci sulla gestione strategica della Continassa. Tra le voci più autorevoli e taglienti del panorama giornalistico sportivo, spicca quella di Fabio Ravezzani, che non ha usato giri di parole per descrivere il convulso operato della dirigenza juventina nella ricerca disperata di un rinforzo offensivo. Secondo il direttore di Telelombardia, il bilancio delle ultime settimane è deficitario, segnato da una mancanza di programmazione che è emersa in tutta la sua evidenza durante i giorni del "gong" finale.

