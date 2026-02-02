Rapina violenta con pistola a una giovane coppia | arrestato anche il secondo complice

I Carabinieri di Treviglio hanno arrestato un secondo uomo coinvolto nella rapina violenta avvenuta a Brembate. La sera del 28 gennaio, i militari hanno messo le mani su R., che insieme a un altro complice aveva affrontato una giovane coppia con una pistola. L’indagine è ancora in corso, ma intanto gli agenti hanno assicurato uno dei responsabili alla giustizia.

Brembate. La sera del 28 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Treviglio, con la collaborazione dei militari delle Stazioni di Osio Sotto e di Vaprio d’Adda, hanno rintracciato e arrestato R.S., cittadino italiano di 40 anni, pregiudicato e dimorante a Trezzano Rosa (Milano). L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta a Brembate. L’episodio risale alla sera del 18 novembre 2025, quando una giovane coppia di ventenni, ferma a bordo della propria auto in un parcheggio pubblico, è stata sorpresa da due malviventi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Brembate Rapina

Due uomini sospettati di aver commesso una rapina e un tentato omicidio sono stati fermati a Sedriano, dopo aver rapinato un uomo a Milano e aver sottratto un'arma a un agente di polizia.

A Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Spari e sportellate, il video choc dell’assalto in A14 visto dai portavalori: le immagini inedite

Ultime notizie su Brembate Rapina

Argomenti discussi: Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Rapina in un bar zona Il Romito, spari con una pistola a salve; Spinta al vigilante per fuggire con il bottino, 32enne arrestato per rapina al negozio in centro; Minimarket nel mirino alla Marina: tenta la rapina con una pistola giocattolo, ma finisce in manette.

Rapina violenta con pistola a una giovane coppia: arrestato anche il secondo compliceL’episodio risale al 18 novembre 2025 i due malviventi si erano fatti consegnare 60 euro ed erano fuggiti sulla Fiat 500 bianca del ragazzo Brembate. La sera del 28 gennaio i Carabinieri della Compagn ... bergamonews.it

Rapina alla tabaccheria di via Zamboni a Brescia: ferito il tabaccaioL’uomo, minacciato con una pistola, ha reagito ed è stato colpito alla testa con il calcio dell’arma. Il rapinatore è stato bloccato poco dopo ... giornaledibrescia.it

MOGLIE DI UN NOTO AVVOCATO SEQUESTRATA DAI RAPINATORI Una violenta rapina è avvenuta ieri in casa dell’avvocato Piero Melani Graverini. Alle le 18,30 circa la moglie dell’Avvocato, che si trovava nella sua abitazione in via Giotto, stava scend - facebook.com facebook

È stato risolto il cold case legato a una violenta rapina in abitazione avvenuta a Rimini nel 2015 x.com