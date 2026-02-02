Rapina in via Giotto Francesco Palazzini Fdi | Sicurezza e legalità al centro dell’impegno del centrodestra

Una rapina si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato in via Giotto ad Arezzo. La signora Graverini e la sua famiglia sono stati coinvolti nell’episodio e ora stanno ricevendo assistenza. Fratelli d’Italia esprime vicinanza e chiede maggiori controlli per garantire sicurezza e legalità in zona.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Fratelli d'Italia Arezzo esprime piena e sincera vicinanza alla signora Graverini e alla sua famiglia, vittime del grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Giotto. "Un fatto inaccettabile che ha colpito una cittadina all'interno della propria abitazione, dimostrando come il tema della sicurezza non possa più essere ignorato o minimizzato. Rinnoviamo la massima fiducia nel lavoro della Polizia di Stato e della Squadra Mobile, certi che le indagini porteranno rapidamente all'individuazione dei responsabili" le parole di Francesco Palazzini, Capogruppo Fratelli d'Italia Arezzo.

