Tre minorenni tra i 15 e i 16 anni sono stati denunciati a Saviano dopo un inseguimento con i carabinieri. I ragazzi erano in giro in minicar con delle mazze di legno, creando scompiglio nel centro del paese. La scena è finita con un inseguimento che si è concluso nel cuore del centro cittadino, dove i militari li hanno fermati e identificati.

Erano in tre, tra i 15 e i 16 anni. Inutile il loro tentativo di sfuggire ai carabinieri che li hanno inseguiti Sono stati denunciati, a Saviano, tre minorenni tra i 15 e i 16 anni dopo un inseguimento con i carabinieri terminato nel centro cittadino.Diverse chiamate al 112 avevano segnalato un gruppo di ragazzini che si aggirava in città impugnando mazze di legno. In via Fressuriello sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola, incrociandoli: i tre ragazzini viaggiavano su una minicar a due posti. Alla vista della pattuglia sono fuggiti e ne è nato un inseguimento: durante la corsa hanno anche lanciato dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la gazzella.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Saviano Inseguimento

Tra il 2019 e il primo semestre del 2025, si è registrato un incremento significativo delle segnalazioni di minori per il porto di armi improprie, tra cui coltelli, mazze, catene e storditori elettrici.

A Boretto, nel Reggiano, sono stati individuati tredici minorenni ritenuti responsabili di atti vandalici verificatisi durante la notte di Capodanno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Saviano Inseguimento

Argomenti discussi: Baby gang, i minori fanno più reati. Perché la multa ai genitori è una presa in giro? | Milena Gabanelli; Ragazzini in giro in minicar con mazze di legno: denunciati; La nuova moda dei ragazzini: serate alcoliche in piazza con gli zaini pieni di bottiglie comprate al minimarket; A scuola con coltelli stampati in 3D e il metal detector sarebbe inutile. Il caso di Bolzano.

Ragazzini in giro in minicar con mazze di legno: denunciatiErano in tre, tra i 15 e i 16 anni. Inutile il loro tentativo di sfuggire ai carabinieri che li hanno inseguiti ... napolitoday.it

La nuova moda dei ragazzini: serate alcoliche in piazza con gli zaini pieni di bottiglie comprate al minimarketIl caso finisce sui banchi del consiglio comunale dopo lo sfogo di una mamma con il consigliere comunale Paolo Piffer ... monzatoday.it

"Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che soffrono quando hanno qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio. La vita è bella e bisogna affrontarla senza nascondersi. I miei ragazzi hanno sofferto in questi giorni nel vedermi così. Ho sentito in giro - facebook.com facebook